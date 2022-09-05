  • 5 сентября 20225.09.2022понедельник
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменским предпринимателям помогут прокачать слабые стороны бизнеса

Экономика, 08:33 05 сентября 2022

ИА "Тюменская линия"

Новый сезон "Краш-тест бизнеса" начнется в Тюмени в офисе ТРО "ОПОРА РОССИИ" (ул. Севастопольская, 31) 8 сентября, начало в 18 часов.

По информации организаторов, основная идея проекта связана с аналогичным мероприятием для автомобилей. Ваш бизнес врезается в экспертную группу, которая анализирует его слабые и сильные стороны. Задача экспертной группы не разгромить ваш бизнес, а выявить слабые стороны. Итогом будут конкретные предложения по усилению бизнеса. Вы в праве воспользоваться ими или нет.

Этот проект для вас, если вы находитесь в поиске новых идей, нуждаетесь в помощи опытных экспертов или вам есть чем поделиться с коллегами.

Чтобы ваш бизнес проанализировали эксперты нужно: заполнить анкету, подготовить презентацию компании на 7-10 минут. Участие бесплатное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# предприниматели , ТРО Опора России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:33 05.09.2022Тюменским предпринимателям помогут прокачать слабые стороны бизнеса
18:02 04.09.2022В Аромашево на месте аварийного общежития построят многоквартирный дом
18:12 02.09.2022Более 355 млн рублей вложит инвестор в реновацию санатория "Радужный" в Тобольске
17:36 02.09.2022Тюменские предприятия аквакультуры могут рассчитывать на допмеры господдержки