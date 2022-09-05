Тюменским предпринимателям помогут прокачать слабые стороны бизнеса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый сезон "Краш-тест бизнеса" начнется в Тюмени в офисе ТРО "ОПОРА РОССИИ" (ул. Севастопольская, 31) 8 сентября, начало в 18 часов.

По информации организаторов, основная идея проекта связана с аналогичным мероприятием для автомобилей. Ваш бизнес врезается в экспертную группу, которая анализирует его слабые и сильные стороны. Задача экспертной группы не разгромить ваш бизнес, а выявить слабые стороны. Итогом будут конкретные предложения по усилению бизнеса. Вы в праве воспользоваться ими или нет.

Этот проект для вас, если вы находитесь в поиске новых идей, нуждаетесь в помощи опытных экспертов или вам есть чем поделиться с коллегами.

Чтобы ваш бизнес проанализировали эксперты нужно: заполнить анкету, подготовить презентацию компании на 7-10 минут. Участие бесплатное.