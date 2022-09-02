Искусствовед Геннадий Вершинин прочтет лекцию о творчестве Михаила Гардубея
ИА "Тюменская линия"
Лекцию "Михаил Гардубей. Постфактум" прочтет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 4 сентября в 18 часов.
По информации организаторов, будут рассмотрены особенности эволюции художника, характер творчества и творческие методы, основные работы и факты биографии мастера. Вход на лекцию свободный.
Отметим, выставка работ Михаила Гардубея доступна для посещения до 4 сентября.
Возрастное ограничение: 12+.