Искусствовед Геннадий Вершинин прочтет лекцию о творчестве Михаила Гардубея

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Михаил Гардубей. Постфактум" прочтет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 4 сентября в 18 часов.

По информации организаторов, будут рассмотрены особенности эволюции художника, характер творчества и творческие методы, основные работы и факты биографии мастера. Вход на лекцию свободный.

Отметим, выставка работ Михаила Гардубея доступна для посещения до 4 сентября.

Возрастное ограничение: 12+.