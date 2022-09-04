В Тюменской области за год добыто 262,2 млн тонн нефти

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262,2 млн тонн нефти и 654,3 млрд куб. м газа добыто в Тюменской области в 2021 году по последним данным Тюменьстата.

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности традиционно в России отмечается в первое воскресенье сентября. В Тюменской области День нефтяника празднуют все, кто связан с этой особой для России отраслью экономики.

Сегодня нефтегазовая отрасль – одна из ведущих в стране, а углеводородные ресурсы остаются важнейшей статьей экспорта и поступления в казну валютных ресурсов.

Масштабное освоение нефтяных запасов юга Тюменской области под знаменем Уватского проекта начиналось в 2004 году со значительной государственной поддержкой и без ощущения уверенности в успехе. На тот момент Уватский проект включал в себя 10 открытых месторождений нефти на 11 лицензионных участках с суммарными извлекаемыми запасами около 150 млн тонн.

В настоящее время Уватский проект, оператором которого выступает "Уватнефтегаз" (дочернее общество ОАО "НК "Роснефть"), представляет собой группу из 12 лицензионных участков и включает 22 месторождения, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Их геологические запасы оцениваются в 1,2 млрд тонн нефти. В Уватском районе добыто более 125 млн тонн черного золота. Нефтяники размещают заказы на промышленных предприятиях области, участвуют в социальных и образовательных проектах, открывают в школах профильные классы.

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Сегодня нефтегазодобывающие компании переживают не самые лучшие времена из-за санкций США и коллективного Запада. Тюменские предприятия активно расширяют линейку продукции, замещающей импорт.

"Тюменские предприятия сумели освоить производство более 100 позиций импортозамещающей продукции для заказчиков из ТЭК. Сейчас уже больше 500 кейсов есть по замене импортного оборудования, - отметил губернатор Александр Моор на полях Петербургского международного экономического форума. – Учитывая, что у нефтегазовых компаний очень большая номенклатура, больше года назад регион зарегистрировал в Минпромторге нефтегазовый кластер — некоммерческую организацию, объединяющую производственные, научные компании и корпорации. Сейчас в кластере уже 75 участников из 14 регионов страны, объединенных одной целью — производство продукции для нефтегазовой сферы".

Россия по итогам 2022 года может незначительно (на 0,7%) снизить добычу нефти или нарастить ее на 0,2%, добыв около 520-525 млн тонн по сравнению с 524 млн т годом ранее, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.