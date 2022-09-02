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В Тюменской области пересдать математику выпускники смогут 5 сентября

Общество, 17:25 02 сентября 2022

ИА "Тюменская линия"

Пересдача экзамена по базовой математике для учащихся 9 и 11 классов пройдет в Тюменской области 5 сентября. Пункты проведения созданы во всех 26 муниципальных образованиях.

Как рассказали информационному агентству "Тюменская линия" в региональном департаменте образования и науки, согласно порядку проведения ГИА, в экзаменах принимают участие все дети, не прошедшие аттестацию в основные сроки, без указания причины пересдачи.

Традиционно двери пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ откроются в 10 часов. Для всех остальных детей школы будут работать в обычном режиме, с корректировкой на аудиторный фонд, задействованный на экзамены, добавили эксперты.

Добавим, пересдать русский язык выпускники школ смогут 8 сентября.

Анжела Лебедева

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# выпускники , ГИА , ЕГЭ , школьники , экзамены

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