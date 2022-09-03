Подросток погиб в поселке Винзили при столкновении Peugeot и мотоцикла

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летний подросток погиб при столкновении автомобиля Peugeot и мотоцикла в пос. Винзили вечером 2 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 22 часа 3 минуты на ул. Заводской столкнулись автомобиль 30-летний водитель иномарки при повороте на перекрестке не пропустил мотоциклиста.

Мужчина был трезв, он пояснил инспекторам ДПС, что не заметил мотоциклиста. 16-летний подросток не имел прав, мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.