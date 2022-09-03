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Волейболисты "Тюмени" уступили "Динамо" из Челябинска

Спорт, 10:43 03 сентября 2022

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейболисты "Тюмени" уступили "Динамо" из Челябинска со счетом 1:3 в первый день предварительного раунда кубка Калачихина в Екатеринбурге 2 сентября.

"Для нас это был первый матч в сезоне. Так что вполне логично, что пока не хватает сыгранности. Состав команды сильно изменился, у нас 10 новых человек. Как я уже говорил, на тренировках все было хорошо. Но игра – это совсем другое. И то, что пока команда у нас "сырая", было очень заметно", - поделился наставник тюменской команды Сергей Шульга.

В Екатеринбурге тюменцев ждут еще два матча. Соперниками сибиряков станут местный "Локомотив-Изумруд" и магнитогорская "Магнитка"

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# волейбол , Екатеринбург

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