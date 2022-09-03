Новые спектакли и классика ждут тюменцев в новом культурном сезоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С премьер начнется в Тюмени новый культурный сезон, горожан ждут новые спектакли и классика в современном прочтении.

С мюзиклом "Семейка Аддамс" стартует 3 сентября 165-ый сезон Тюменского драматического театра, в середине месяца состоится премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы" по произведению Лорки.

Тюменская филармония 15 сентября в VIII симфоническом сезоне прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусорского, Лядова в новом авторском прочтении.

В Музейном комплексе Словцова 9 сентября откроется выставка "Три эпохи Марка Шагала", ретроспектива ключевых моментов пути художника как графика.

Новую программу готовит и Театр кукол, показы пройдут на обновленной сцене 9 сентября, где юным зрителям вновь покажут полюбившийся спектакль "Про умную собачку Соню".

Молодежный театр "Ангажемент" готовит к премьере семейный спектакль по повести Владислава Крапивина и комедию "Косые угодники" по пьесе Дамира Салимзянова, пишет "АиФ – Западная Сибирь".