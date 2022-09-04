Евгений Заболотный: тюменские нефтяники достойно продолжают дело легендарных предшественников

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Тюменский край – научный, технологический и транспортный центр нефтегазового комплекса страны. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности.

Евгений Заболотный отметил, что открытие природных богатств тюменского Севера стало возможным благодаря целеустремленности и настойчивости земляков, героев-первопроходцев – геологов, нефтяников и газовиков, чьи имена знает вся Россия.

"История развития нефтегазовой отрасли региона – это образец самоотверженности и мужества людей особой выдержки и стойкости. И сегодня нефтяники и газовики достойно продолжают дело своих легендарных предшественников, заложивших основу мощного научно-технического и кадрового потенциала нефтегазового комплекса Западной Сибири", - добавил председатель Тюменской гордумы.

Сегодня специалисты внедряют в работу новейшие инновационные технологии, используют современные методы производства, демонстрируют профессионализм, выдержку и энтузиазм.

"Депутаты Тюменской городской думы желают вам мира, добра, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть ваши знания и опыт станут гарантом успешного выполнения всех задуманных планов", - добавил Евгений Заболотный.