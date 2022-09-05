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Более 15 тыс. жителей Тюменской области написали "Диктант Победы"

Общество, 12:46 05 сентября 2022

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Более 15 тыс. жителей Тюменской области написали "Диктант Победы", который состоялся 3 сентября. Всего было открыто 128 площадок, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Среди мест проведения были как традиционные площадки, например, Областная научная библиотека им. Менделеева, так и новые – это Дворец наместника в Тобольске, музей "Торговые ряды" в Ялуторовске и другие.

Помогали участникам акции более 50 активистов "Волонтеров Победы".

Напомним, в 2021 году диктант написали около 14 тыс. человек, работало 115 площадок.

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# Диктант Победы

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