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ЗАО "Флагман" первым в Заводоуковском округе завершил обмолот зерновых и зернобобовых

Экономика, 15:42 05 сентября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Первыми в Заводоуковском городском округе завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур хлеборобы ЗАО "Флагман". Обмолочено 2 тыс. 130 га, собрано 7 тыс. 169 тонн при средней урожайности 33,7 центнера с гектара.

Лидерами страды по урожайности, сообщает в своем Telegram-канале глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, являются ЗАО "Центральное" - урожайность 52,3 ц/га; КХ " Дружба" - урожайность 47,9 ц/га; ЗАО "Падунское" - урожайность 40,6 ц/га и ООО "МСК" - урожайность 40,1 ц/га.

По данным на 5 сентября в Заводоуковском городском округе обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 22 тыс. 948 га, что составляет 40 % от плана. Валовый сбор составляет 78,5 тыс. тонн при средней урожайности 34,2 ц/га.

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# Заводоуковский городской округ , уборочная кампания

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