Блюда из местных продуктов можно попробовать на VII Тюменском гастрономическом фестивале

| Фото: из сообщества "Городские парильни" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Городские парильни" во ВКонтакте (архив)

В 19 ресторанах гости и жители Тюмени могут насладиться сибирской кухней в рамках VII гастрономического фестиваля, который стартует в областной столице 5 сентября.

Специальные дегустационные сеты от шеф-поваров будут предлагать в ресторанах-участниках на протяжении месяца. Со списком заведений можно ознакомиться по ссылке.

Шеф-повар банного комплекса "Городские парильни" Петр Чудин подготовил к событию фирменный сет из трех блюд. Одно из них — тартар из омутинской телятины с мозговой косточкой и ремесленным гречневым бездрожжевым хлебом "Тартин". В качестве горячего блюда предложены нежнейшие телячьи щечки, приготовленные в техасском смокере по технологии low and slow и гарнированные хрустящим картофельным гратеном с пармской ветчиной. Также в сет вошел хрустящий снаружи и нежнейший внутри десерт "Анна Павлова" в сочетании с морошкой и брусникой.

"Главная особенность нашего сета — это, конечно же, продукты наших местных поставщиков и уникальные технологии, по которым готовят блюда", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" маркетолог банного комплекса Юлия Жугалева.

В боулинг-ресторан Brooklyn Bowl в меню появились тост с чатни из свеклы и пастромой; оладьи из цыпленка с вяленой клюквой, лапшой из цукини и моркови на луковом соусе; печеные нектарины с крошкой крамбл и кремом со сгущенным молоком.

"Особенность сета в том, что практически все продукты - от партнеров и тюменских производителей. Нужно обязательно оценить наш тост", — поделилась директор по маркетингу боулинг-ресторана Кристина Ходос.

Единая стоимость сетов в заведениях-участниках VII Тюменского гастрономического фестиваля - 1 тыс. 500 рублей за три блюда. Он продлится по 30 сентября.

Инна Пахомова