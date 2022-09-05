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Пожилая женщина погибла на пожаре в Тюменской области

Происшествия, 16:47 05 сентября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 61-летней женщины без внешних признаков криминальной смерти нашли на месте пожара в дер. Петровщина Вагайского района 4 сентября.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области, тело обнаружили в ходе ликвидации пожара летнего деревянного дома на ул. Совхозной. Проводится доследственная проверка, установливаются причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# пожары , СУ СК РФ по Тюменской области

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