Пожилая женщина погибла на пожаре в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 61-летней женщины без внешних признаков криминальной смерти нашли на месте пожара в дер. Петровщина Вагайского района 4 сентября.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области, тело обнаружили в ходе ликвидации пожара летнего деревянного дома на ул. Совхозной. Проводится доследственная проверка, установливаются причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки примут процессуальное решение.