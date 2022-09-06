Три тюменские пенсионерки за "снятие порчи" отдали мошеннице 300 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три пенсионерки Тюмени пострадали от действий мошенницы, 45-летней ранее судимой жительницы Кировской области, которая предлагала им снять порчу. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

Задержали подозреваемую в Заводоуковске. Она рассказала, что предлагала женщинам снять порчу и те охотно соглашались. На самом деле она их запугивала, проводила "обряд", а затем забирала деньги и украшения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурантка заключена под стражу.