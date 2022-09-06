  • 6 сентября 20226.09.2022вторник
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Три тюменские пенсионерки за "снятие порчи" отдали мошеннице 300 тыс. рублей

Происшествия, 16:27 06 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три пенсионерки Тюмени пострадали от действий мошенницы, 45-летней ранее судимой жительницы Кировской области, которая предлагала им снять порчу. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

Задержали подозреваемую в Заводоуковске. Она рассказала, что предлагала женщинам снять порчу и те охотно соглашались. На самом деле она их запугивала, проводила "обряд", а затем забирала деньги и украшения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурантка заключена под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , мошенничество , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 06.09.2022В Тюмени предприниматель утаил от налоговой 35 млн рублей
16:27 06.09.2022Три тюменские пенсионерки за "снятие порчи" отдали мошеннице 300 тыс. рублей
15:55 06.09.2022Тюменца оштрафовали на 600 тыс. рублей за организацию азартных игр в Ишиме
14:37 06.09.2022Владелица тюменской стройкомпании присвоила почти 400 млн рублей дольщиков и кредиторов