У жителя Заводоуковска обнаружили марихуану и гашишное масло

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Заводоуковска задержали за хранение наркотических веществ. У него изъяли 365 граммов марихуаны и 100 граммов гашишного масла.

По словам задержанного, наркотик планировал использовать для личного употребления, сообщает региональное УМВД.

Возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.