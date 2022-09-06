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В Тюмени открыли частную школу с обязательными английским и китайским языками

Общество, 13:04 06 сентября 2022

iato.ru

Частный образовательный центр Heritage открыли в ЖК "Ожогино" Тюмени 5 сентября. За парты сели 86 учеников от трех до 18 лет.

В школе Heritage (наследие) будут обучать не только по российскому, но и международному образовательному стандарту. Здесь два обязательных языка — английский и китайский.

По информации регионального инвестагентства, площадь образовательного центра составляет более 7 тыс. кв. метров. Здание в форме трилистника построено за год, в нем распложены классы для занятий, художественная студия, операторская, лаборатории, спортивный и актовый залы и другие помещения. Одновременно в школе могут обучаться до 280 детей. Такие образовательные центры есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

С 2021 года проект находится на сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области. Инвестором выступило ООО "СвязьИнвест", застройщики – компания "Партнер" и Heritage School.

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# английский язык , инвестиции , образование , школа

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