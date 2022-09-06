Тюменец Владимир Веселли избран вице-президентом Общероссийской федерации спорта глухих

| Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

Председатель Тюменского регионального отделения ОСФСГ Владимир Веселли избран вице-президентом Общероссийской федерации спорта глухих. Съезд федерации состоялся в московском Измайлово.

В его работе приняли участие 60 делегатов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ранее Владимир Веселли был одним из лидеров сборной команды Тюменской области по спорту глухих (легкая атлетика). В 2021 году он стал вице-президентом Всероссийской федерации киберспорта глухих.

Отметим, тюменское отделение федерации объединяет спортсменов и тренеров в таких видах спорта, как дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. Среди тюменцев есть победители и призеры различных соревнований, в том числе чемпионатов мира, Европы, а также Сурдлимпийских игр.