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Тюменец Владимир Веселли избран вице-президентом Общероссийской федерации спорта глухих

Общество, 18:31 06 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

Председатель Тюменского регионального отделения ОСФСГ Владимир Веселли избран вице-президентом Общероссийской федерации спорта глухих. Съезд федерации состоялся в московском Измайлово.

В его работе приняли участие 60 делегатов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ранее Владимир Веселли был одним из лидеров сборной команды Тюменской области по спорту глухих (легкая атлетика). В 2021 году он стал вице-президентом Всероссийской федерации киберспорта глухих.

Отметим, тюменское отделение федерации объединяет спортсменов и тренеров в таких видах спорта, как дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. Среди тюменцев есть победители и призеры различных соревнований, в том числе чемпионатов мира, Европы, а также Сурдлимпийских игр.

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