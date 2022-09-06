Алексей Райдер: управляющие советы и родительские комитеты решают, какой будет школьная форма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о введении единой школьной формы обучающихся принимает не директор школы, а является результатом обсуждения управляющего совета школы, родительского и педагогического сообщества.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер.

Он напомнил, что работу по выработке на уровне коллектива педагогов и родителей требований к одежде учащихся провели все школы Тюменской области еще с 1 сентября 2013 года, когда вступила в силу новая норма закона "Об образовании" о введении единых требований к школьной форме.

Эта работа была организована в соответствии с типовыми требованиями, установленными решением областного департамента образования и науки Тюменской области и одобренными Общественным советом при департаменте.

В результате широких обсуждений и консультаций с родительской общественностью, лидерами и активами школьного ученического самоуправления каждая школа закрепила эти нормы решениями управляющих советов и советов родителей.

Одним из ключевых принципов при определении единых требования был принцип "светского характера образования", закрепленный в ст. 3 Федерального закона "Об образовании". В соответствии с ним одежда обучающихся в стенах общеобразовательной организации не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды, должна быть комфортной и удобной для обучающихся и соответствовать общепринятым нормам делового стиля.

"Любые возникающие вопросы, требующие корректировки установленных норм, в частности и в элементах школьной формы обучающихся, могут быть внесены только путём коллективных обсуждений", - подчеркнул Алексей Райдер.