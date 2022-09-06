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Александр Моор обсудил с лидером тюменских молодогвардейцев предстоящую поездку в Краснодон

Губернатор, 17:28 06 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поездку волонтеров в Краснодон обсудили на встрече губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"В этом году исполняется 80 лет подвигу молодежной подпольной организации, которая действовала в годы Великой Отечественной войны в оккупированном фашистами Краснодоне. Наметили ряд мероприятий, которые пройдут в течение года на родине "Молодой гвардии", - говорится в сообщении.

Антон Демидов рассказал главе региона о той работе, которую ведут волонтеры на освобожденных территориях Донбасса. Ребята делают все, чтобы люди чувствовали заботу нашей большой страны, так оценил губернатор труд тюменских волонтеров.

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# Александр Моор , Донбасс

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