Александр Моор обсудил с лидером тюменских молодогвардейцев предстоящую поездку в Краснодон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поездку волонтеров в Краснодон обсудили на встрече губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"В этом году исполняется 80 лет подвигу молодежной подпольной организации, которая действовала в годы Великой Отечественной войны в оккупированном фашистами Краснодоне. Наметили ряд мероприятий, которые пройдут в течение года на родине "Молодой гвардии", - говорится в сообщении.

Антон Демидов рассказал главе региона о той работе, которую ведут волонтеры на освобожденных территориях Донбасса. Ребята делают все, чтобы люди чувствовали заботу нашей большой страны, так оценил губернатор труд тюменских волонтеров.