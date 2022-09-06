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В музейном комплексе Словцова начался монтаж выставки картин Марка Шагала

Общество, 19:20 06 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монтаж выставки Марка Шагала начался в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Видеокадры с шедеврами авангардиста разместил в Telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, что на экспозиции работ "Три эпохи Марка Шагала" тюменцы и гости областного центра смогут увидеть иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души", а также к Библии и картины из серии "И на земле…", написанные по произведениям Андре Мальро.

Открытие состоится 8 сентября, начало в 16 часов.

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# выставка , Марк Шагал , Музейный комплекс им , Словцова

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