В музейном комплексе Словцова начался монтаж выставки картин Марка Шагала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монтаж выставки Марка Шагала начался в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Видеокадры с шедеврами авангардиста разместил в Telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, что на экспозиции работ "Три эпохи Марка Шагала" тюменцы и гости областного центра смогут увидеть иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души", а также к Библии и картины из серии "И на земле…", написанные по произведениям Андре Мальро.

Открытие состоится 8 сентября, начало в 16 часов.