День открытых дверей для предпринимателей проведет региональный Роспотребнадзор

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Акция "День открытых дверей для предпринимателей" начнется в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области 8 сентября, в 11 часов в форме видео-конференц-связи. Вопросы для обсуждения можно задать, заполнив форму не позднее 7 сентября.

В рамках акции состоится круглый стол, на котором обсудят основные санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим работу с возбудителями инфекционных заболеваний III - IV групп патогенности (опасности), и изменения в законодательстве о лицензировании.

Ссылка для подключения здесь. ID мероприятия для подключения с мобильных устройств: 816-009-832.

Предприниматели также могут получить консультации по всем вопросам 8 сентября с 13 до 18 часов, в том числе и в территориальных отделах, в соответствии с программой акции "Дни открытых дверей для предпринимателей".