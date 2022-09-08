Финальные игры по лапте среди школьников Тюменской области начнутся с 29 сентября

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Финальные игры по лапте в рамках XXVI спартакиады учащихся Тюменской области пройдут в с. Казанское с 29 сентября по 2 октября. За победу будут бороться восемь школьных команд, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ребята приедут на состязания из Бердюжского, Аромашевского, Викуловского, Казанского, Ярковского, Упоровского, Армизонского и Тобольского районов. Параллельно в селе состоятся соревнования среди городов.

Напомним, зональные игры по лапте проходили в Аромашево и Нижней Тавде. Участниками стали 100 школьников из 11 муниципалитетов.