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В Тюменской области пенсионеров научат безопасной работе на смартфонах

Общество, 12:04 07 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Безопасно оплачивать товары и услуги через интернет, пользоваться мобильными картами местности, приложениями по вызову такси смогут научиться пенсионеры Тюменской области. Новый модуль, посвященный основам работы на смартфоне, разработали Пенсионный фонд и "Ростелеком" для программы "Азбука интернета", сообщает компания.

"В материалах курса описаны особенности использования гаджетов, объясняется, что такое мобильное приложение и подробно рассказано о предустановленных и часто используемых программах для смартфонов. Особое внимание уделено пошаговому разбору работы в мобильных приложениях "Госуслуги", Пенсионного фонда России, электронной почты, мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Отметим, что на интернет-портале "Азбука интернета" размещена электронная версия базового учебника с полным комплектом материалов и все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, материалы программы могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

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# обучение , пенсионеры , ПФР , Ростелеком , смартфоны

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