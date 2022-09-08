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Тюменских студентов приглашают в бесплатную экспедицию на Алтай

Общество, 09:53 08 сентября 2022

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Влияние труизма на природные и культурные ландшафты Алтая изучат в ходе научной экспедиции студенты Тюменского государственного университета с 26 сентября по 10 октября. Также они освоят навыки полевых географических исследований, интервьюирования, научного наблюдения и обработки полевых материалов, сообщает вуз.

В данный момент идет формирование команды. В ее составе будут два преподаватели и 10 студентов. В числе требований: учеба на очном отделении, хорошая физподготовка, оптимизм и работоспособность. За две недели участники экспедиции посетят 12 городов, сел, заповедников и озер.

Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и мотивационное письмо, которые нужно отправить на электронную почту: expeditionaltai@mail.ru.

Отметим, что экспедиция реализуется в рамках проекта "Открываем Россию заново" при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

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# студенты , ТюмГУ , экспедиция

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