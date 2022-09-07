В Тюменской области снижается количество нарушений антимонопольного законодательства

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области снижается количество нарушений антимонопольного законодательства, обеспечен равный доступ бизнеса к отдельным рынкам, расширены масштабы биржевой торговли как инструмента развития конкуренции

Об этом заявил глава региона Александр Моор на межрегиональном семинаре-совещании органов Федеральной антимонопольной службы России в Уральском федеральном округе, которое провел в Тюмени заместитель руководителя ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.

Он подтвердил, что Тюменская область демонстрирует замечательные достижения в экономике и развитии конкуренции.

"В Тюменской области построены объекты с такой экономической эффективностью, которой не удалось добиться ни в одном из регионов страны. Крупные проекты, сложные с точки зрения сервиса, энергопотребления, строительства, реализуются здесь за счет частных денег", – подчеркнул заместитель руководителя ФАС РФ.

Об итогах работы правительства Тюменской области по созданию конкурентной среды на социально значимых рынках доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Например, количество частных детских садов в регионе увеличилось с 47 в 2017 году до 64 в 2021 году. Число частных организаций, работающих на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, выросло за тот же период с 22 до 30, количество частных медицинских учреждений – с 41 до 44, количество негосударственных поставщиков социальных услуг – с 235 до 2 тысяч 592.

"Необходимо не только продолжать работу по развитию конкуренции, но и, возможно, пересмотреть существующие подходы, чтобы бизнес успешно преодолевал трудности, вызванные пандемией коронавируса и санкционным давлением на нашу страну", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко