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Тюменские поисковики попрощались с советским солдатом в Заводоуковске

Общество, 17:01 07 сентября 2022

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте

Тюменские поисковики провели церемонию прощания с красноармейцем Константином Бажуковым в Заводоуковске. Солдат погребен на Глазуновском кладбище рядом с женой и детьми.

Проводить его в последний путь собрались представители администрации округа, районного совета ветеранов, областного поискового центра им. Артура Ольховского, "Бессмертного полка России в Тюменской области" и родственники фронтовика.

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"Это знаковое событие для нас и всего региона. Фронтовика нашли летом 2021 года в Новгородской области, а сейчас он вернулся на родину. Также до конца года мы точно проведем еще две церемонии. По этому поводу ведем работу с коллегами из Орловской и Волгоградской областей, где обнаружили наших земляков", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Светлана Матвеюк.

Церемонию прощания организуют красноармейцу Дмитрию Цуканову, найденному в 2022 году в Волгоградской области. У фронтовика в Тюмени живут родной брат и племянники. На семейном совете они приняли решение похоронить его в Тюменской области.

Второй тюменский солдат Александр Солоденко был сапером первой отдельной инженерной бригады спецназначения. Его нашли в Курской области орловские поисковики. Родственники красноармейца проживают в с. Сорокино. Они решили похоронить его рядом с родителями.

Напомним, за полевой сезон тюменские поисковики подняли останки 367 солдат и командиров Красной армии.

Виктория Макарова

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# Великая Отечественная война , поисковики , поисковые отряды

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