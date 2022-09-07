Школьники научатся вести молодежные дискотеки в Ишиме и формировать плейлист

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Субботние молодежные дискотеки 14+ стартовали в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ в Ишиме. Их проводят ученики ишимских школ. До конца года каждое образовательное учреждение представит своего диджея, программу и плейлист.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

"Это поможет разнообразить танцевальный репертуар, раскрыть творческий потенциал ребят и помочь его реализовать. Научить подростков работать с публикой и профессиональной техникой", - пояснил он.

Многие из тех, кто был, к примеру, участником детской рок-группы "Робинзон", сейчас работают в сфере культуры Ишима. Возможно, со временем ее пополнят и эти ребята, значит, есть еще и профориентационная составляющая, добавил Борис Долженко.

Дети попробуют себя в новом качестве под присмотром опытных наставников, профессиональных диджеев, звукорежиссеров и других экспертов. На мероприятии предусмотрено дежурство учителей.

Замглавы отметил, что такие дискотеки – это еще и профилактика преступлений и правонарушений. Ребята, которые состоят в группах особого внимания, приходят, заняты и находятся под присмотром. Кстати, для них вход на танцы бесплатный, для остальных он составит 100 рублей, которые пойдут на покупку призов ребятам за участие в конкурсах.

Инна Кондрашкина