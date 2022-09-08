Черного лесоруба в Нижнетавдинском районе засек квадрокоптер

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Незаконную вырубку 20 берез и 40 осин в Кунчурском лесничестве Нижнетавдинского района выявили с помощью квадрокоптера, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Выяснилось, что виновный - житель п. Кунчур. Сумма причиненного черным лесорубом ущерба составила более 193 тыс. рублей.

Все материалы переданы в органы внутренних дел, мужчину ждет ответственность по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, ему лицу необходимо будет возместить ущерб.