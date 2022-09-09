Участок улицы Александра Матросова в Тюмени перекрыли до 28 сентября

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ограничение движения транспорта на ул. Александра Матросова в Тюмени продлили до 28 сентября. Это касается участка от дома № 1, к. 1 до ул. Максима Горького, сообщает городская администрация.

Временные неудобства связаны с выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги. Объехать перекрытый участок можно по ул. Тарской и межквартальным проездам.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.