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В Уватском районе отопительный сезон стартует 12 сентября

Общество, 16:08 09 сентября 2022

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Отопительный сезон в Уватском районе стартует 12 сентября. Соответствующее постановление подписал глава района Вячеслав Елизаров, сообщает местная администрация.

Подача тепловой энергии начнется поэтапно и будет проходить в течение пяти суток. Полный запуск котлов на всех территориях выполнят к концу следующей недели.

В настоящее время в районе работают 29 котельных. Летом в Уватском районе проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения. Так, в Демьянке на теплотрассе протяженностью 500 метров заменили трубопровод магистральной части теплоснабжения с последующим переключением всех потребителей мазутной котельной к газовой. Провели строительно-монтажные работы газовой котельной ПАО "СУЭНКО" к приему дополнительной нагрузки.

Кроме того, заменили трубопровод системы теплоснабжения в Увате по улицам Октябрьской и Ленина, провели работы по оптимизации системы в Нагорном. Заменили котлоагрегаты в Горнослинкино и Красном Яре.

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# отопительный сезон , Уватский район

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