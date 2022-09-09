В Уватском районе отопительный сезон стартует 12 сентября

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Отопительный сезон в Уватском районе стартует 12 сентября. Соответствующее постановление подписал глава района Вячеслав Елизаров, сообщает местная администрация.

Подача тепловой энергии начнется поэтапно и будет проходить в течение пяти суток. Полный запуск котлов на всех территориях выполнят к концу следующей недели.

В настоящее время в районе работают 29 котельных. Летом в Уватском районе проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения. Так, в Демьянке на теплотрассе протяженностью 500 метров заменили трубопровод магистральной части теплоснабжения с последующим переключением всех потребителей мазутной котельной к газовой. Провели строительно-монтажные работы газовой котельной ПАО "СУЭНКО" к приему дополнительной нагрузки.

Кроме того, заменили трубопровод системы теплоснабжения в Увате по улицам Октябрьской и Ленина, провели работы по оптимизации системы в Нагорном. Заменили котлоагрегаты в Горнослинкино и Красном Яре.