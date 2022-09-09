Тюменская мастерица дает вторую жизнь старым вещам

| Фото: Ольги Мадар | Фото: Ольги Мадар

Изделия из вторсырья, аксессуары, бижутерию, мягкие игрушки из пряжи изготавливает мастерица из Тюмени. За ними приезжают из Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и даже Бангладеша.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала предпринимательница Ольга Мадар.

"Делаю вещи в стиле бохо — это стиль, ориентированный на свободу, комфорт и использование натуральных материалов. Эконаправлением занимаюсь с 2012 года. Старые вещи покупаю, также отдают знакомые и друзья. Все рваные джинсовые вещи идут ко мне, и я им даю вторую жизнь", - добавила она.

Месяц уходит у мастерицы на создание одной сумки. "Я уже сшила более 50 сумок, три из них у тюменских ценителей эксклюзива", - отметила она.

Мягкие игрушки в основном берут для детей. Есть клиенты и среди молодежи до 30 лет, они берут их как сувениры на брелоки и рюкзаки. Также в наличии у мастерицы интерьерные игрушки. Помимо этого она изготавливает джинсовые аксессуары и бижутерию в стиле бохо.

"Это подвески, колье, кружева, заклепки, замки. Сложно искать свою целевую аудиторию для реализации своей продукции. Мы не великие раскрученные бренды, про нас мало кто знает, поэтому много сил уходит на то, чтобы найти истинных ценителей", - поделилась Ольга.

Для работы у нее есть швейная машина, спицы, крючки, утюги, отпариватели.

Продукцию можно заказать на странице в Вконтакте.

Ирина Шемякина