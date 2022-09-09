Более 137,5 млн рублей направят на реставрацию настенной живописи церкви Спаса в Тюмени

| Фото: комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Более 137,5 млн рублей направят на реставрацию настенной живописи церкви Спаса в Тюмени. Завершить работы планируется в 2024 году. Аукцион по отбору подрядной организации, которая восстановит историческую роспись , состоялся 8 сентября, сообщается на сайте госзакупок.

Исполнитель займется поэтапной реставрацией уже в 2022 году. Наибольший объем работ и ассигнований приходится на 2024 год – 47,9 млн рублей. А в целом, в ходе торгов, в которых участвовали три организации, цена начального контракта – 142,3 млн рублей была снижена до 137,5 млн рублей.

Напомним, реконструкция церкви Спаса началась весной 2020 года. Кроме захоронения с останками городского головы Андрея Текутьевка, обнаружение которого получило широкую огласку, специалистами были сделаны и другие находки — законсервированная живопись и чугунные столбы.