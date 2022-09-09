  • 9 сентября 20229.09.2022пятница
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский индустриальный университет – победитель конкурса программ студенческого предпринимательства

Общество, 17:03 09 сентября 2022

из сообщества Тюменского индустриального университета | Фото: из сообщества Тюменского индустриального университета

ТИУ вошел в число 75 университетов из 46 регионов России, которые получат гранты на проведение акселерационных программ студенческого предпринимательства.

Помимо ТИУ в список вошли еще три вуза Уральского федерального округа – УрФУ, ЮУрГУ, ЮГУ.

При подаче заявки вузы должны были подтвердить опыт реализации акселерационных программ, возможность привлечь к работе экспертов в сфере технологического предпринимательства и наличие дополнительных мер поддержки со стороны университета и привлекаемых партнеров.

Для участия в программах для студентов предусмотрен конкурсный отбор. Работу студентов будут сопровождать наставники и эксперты.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Минобрнауки России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 09.09.2022Тюменский индустриальный университет – победитель конкурса программ студенческого предпринимательства
16:43 09.09.2022IT-диктант пройдет в Тюменской области 13 сентября
16:31 09.09.2022На конкурс "Учитель года России" в Тюмени набрали 30 волонтеров
16:24 09.09.2022В Тюменской области досрочно проголосовали 3 тыс. 346 избирателей