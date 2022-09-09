Тюменский индустриальный университет – победитель конкурса программ студенческого предпринимательства

| Фото: из сообщества Тюменского индустриального университета | Фото: из сообщества Тюменского индустриального университета

ТИУ вошел в число 75 университетов из 46 регионов России, которые получат гранты на проведение акселерационных программ студенческого предпринимательства.

Помимо ТИУ в список вошли еще три вуза Уральского федерального округа – УрФУ, ЮУрГУ, ЮГУ.

При подаче заявки вузы должны были подтвердить опыт реализации акселерационных программ, возможность привлечь к работе экспертов в сфере технологического предпринимательства и наличие дополнительных мер поддержки со стороны университета и привлекаемых партнеров.

Для участия в программах для студентов предусмотрен конкурсный отбор. Работу студентов будут сопровождать наставники и эксперты.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Минобрнауки России.