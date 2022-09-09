В Тюмени управляющий совет школы №88 оставил без изменений правила внутреннего распорядка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управляющий совет школы N88 Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся, сообщила председатель совета Елена Корчемкина.

Напомним, что в школе №88 1 сентября возник инцидент из-за того, что ученица пришла на уроки, одетая не по форме.

По итогам заседания управляющего совета Елена Корчемкина сообщила, что единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. "Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь - Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - сказала она.

Ранее заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер уточнил, что работу по выработке на уровне коллектива педагогов и родителей требований к одежде учащихся провели все школы Тюменской области еще с 1 сентября 2013 года, когда вступила в силу новая норма закона "Об образовании" о введении единых требований к школьной форме. Эта работа была организована в соответствии с типовыми требованиями, установленными решением областного департамента образования и науки Тюменской области и одобренными Общественным советом при департаменте.