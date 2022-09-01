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Александр Моор призвал жителей Тюменской области прийти на выборы

Губернатор, 10:06 10 сентября 2022

Фото из телеграм-канала Александра Моора

Свыше 185 тысяч жителей нескольких муниципалитетов Тюменской области, а также Надыма, Надымского района и Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа смогут принять участие в выборах в единый день голосования 11 сентября.

Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Право выбирать закреплено в Конституции, воспользоваться им – гражданский долг каждого. Только мы, избиратели, решаем, кто будет представлять наши интересы в законодательных и представительных органах власти, от нас зависит, насколько избранные депутаты будут компетентными и, самое главное, неравнодушными. Найдите время и придите на избирательный участок", - обратился к землякам глава региона.

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