Жителей Тюмени обучили оказанию первой помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Первая помощь: всегда и везде" прошла на площади 400-летия Тюмени 10 сентября. Медики провели различные мастер-классы, а жители и гости города смогли проверить свое здоровье.

"Это отличная возможность не стоять в очередях в медицинских учреждениях, а проверить свое здоровье здесь и сейчас, просто прогуливаясь с семьей", — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.

Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф Областной клинической больницы № 1 научили тюменцев сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. Медики Областной клинической больницы № 2 провели мастер-класс по оказанию первой помощи при переломах и кровотечении.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также тюменцы смогли отработать прием Геймлиха и узнать другие способы извлечения инородного тела из дыхательных путей. Все полученные знания каждый индивидуально отработал на манекенах под контролем инструкторов.

"Мамы с детьми чаще задают вопросы по оказанию первой помощи при ожогах, травмах. Да и в целом к нам заходит много интересующихся всех возрастов, которые хотят попробовать свои силы, что-то уточнить у лектора", - отметила врач-методист Центра медицины катастроф ОКБ №1 Резеда Ромиль.

Для детей прошел мастер-класс по гигиене полости рта. Пенсионеров специалисты обучили скандинавской ходьбе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во время акции работала диагностическая площадка. Можно было сделать флюорографию, маммографию, УЗИ сосудов шеи и многое другое. Здесь же проводили экспресс-тестирование на ВИЧ.

"Каждый житель должен знать свой ВИЧ-статус и сдавать анализы раз в год. Сегодня мы всех просим заботиться о своем здоровье, здоровье близких и окружающих и предлагаем пройти анонимное тестирование. Также выдаем информационные памятки. Многие люди после этого идут к мобильному пункту вакцинации", — поделился волонтер-медик Тюменского ГМУ Амир.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме этого, на площадке работал вакциномобиль. Жители могли одновременно поставить прививки от гриппа и коронавируса.

"Такой формат акции всем понравился, поэтому подобные мероприятия мы постараемся чаще проводить в Тюменской области", — подчеркнула пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.

Виктория Макарова