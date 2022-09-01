Пассажир Hyundai погиб в в аварии при столкновении с лосем на 336-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск

Пассажир Hyundai погиб в в аварии при столкновении с лосем на 336-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 10 сентября. Авария произошла в десятом часу вечера: от удара автомобиль отбросило в кювет, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В аварии погиб 23-летний пассажир иномарки, житель Омской области, а 24-летний водитель - житель Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Животное погибло.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.