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Более тысячи легкоатлетов из 20 городов России участвуют в Тобольском полумарафоне

Спорт, 10:55 11 сентября 2022

t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Более тысячи легкоатлетов из 20 городов России участвуют в Тобольском полумарафоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Тобольск Максим Афанасьев 11 сентября.

"Тобольский полумарафон стартовал. Отличная погода сегодня для бега. Больше тысячи участников более чем из 20 городов России", - уточнил Максим Афанасьев.

t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Напомним, что полумарафон проходит в рамках чемпионата и первенства региона в дисциплине "бег по шоссе". Участие в соревнованиях принимают все основные возрастные группы, а также ветераны спорта Тюменской области и соседних регионов.

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# Максим Афанасьев , Тобольский полумарафон

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