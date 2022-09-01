Более тысячи легкоатлетов из 20 городов России участвуют в Тобольском полумарафоне

| Фото: t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Более тысячи легкоатлетов из 20 городов России участвуют в Тобольском полумарафоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Тобольск Максим Афанасьев 11 сентября.

"Тобольский полумарафон стартовал. Отличная погода сегодня для бега. Больше тысячи участников более чем из 20 городов России", - уточнил Максим Афанасьев.

| Фото: t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Напомним, что полумарафон проходит в рамках чемпионата и первенства региона в дисциплине "бег по шоссе". Участие в соревнованиях принимают все основные возрастные группы, а также ветераны спорта Тюменской области и соседних регионов.