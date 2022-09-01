В Тюмени за 8 лет более 10 тысяч горожан научились оказывать первую помощь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оказывать первую помощь научились более 10 тысяч жителей Тюмени за восемь лет. Бесплатные курсы в рамках проекта "Первая помощь" открылись в 2014 году. Слушателей учат проводить реанимацию при остановке сердца, извлекать инородные тела, останавливать кровотечение, накладывать повязки и точно оценивать обстановку, как и не забывать о собственной безопасности, сообщает куратор проекта "Первая помощь" Ирина Бердюгина.

Но в основе всего – неравнодушие. Практики – работники скорой помощи и участники проекта говорят, что именно это поможет спасти жизнь.

"Не проходить мимо. Если вы увидели, что кому-то стало плохо, подойдите и спросите, нужно ли помочь. Оценив ситуацию, вызовите скорую. Ваш звонок и будет началом оказания помощи", - подчеркнула заведующая учебным отделом станции скорой медицинской помощи г. Тюмени Наталья Прохорова.

Также она дала и другие советы. Увидев на земле человека без сознания, нужно уложить его набок.

"Уже одно это действие может спасти ему жизнь. Если нет судорог, приподнимите ноги, подложив под них валик или какой-либо предмет. Ни в коем случае нельзя давать какие-либо таблетки. При порезах и кровотечениях наложите жгут или тугую повязку, приложите холод и, конечно, сразу вызывайте скорую", - советует Наталья Прохорова.

Конечно, в трудных случаях окружающие обязательно помогут, но и самим следует по возможности подстелить соломку.

"Людям с сахарным диабетом специалисты рекомендуют носить с собой сахар или конфеты, которые нужно съесть при определенных симптомах, – напомнила Наталья Прохорова. – Можно положить в паспорт визитку с указанием фамилии, имени, отчества и заболевания), это важно для понимания ситуации. Многие берут с собой небольшие аптечки и бутылочки с питьевой водой, что совершенно правильно".

Основы первой помощи должен знать каждый, ведь на месте пострадавшего может оказаться любой. Азы начинают постигать со школы в рамках предмета ОБЖ. Более подробные знания дают в учебных заведениях, по заявкам обучают коллективы разных организаций. Большую работу в этом направлении и бесплатно для слушателей проводят волонтеры-медики медицинского университета, врачи станции скорой медицинской помощи, тюменские доктора. Это большие энтузиасты, горящие сердца, способные просто и понятно рассказать о сложном.