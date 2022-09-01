Тюменский диетолог назвала привычки, которое помогут похудеть

| Фото: rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Привычки, которое помогут похудеть назвала главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева. А начать стоит с осознания слабых сторон своего питания и с расчета индекса массы тела.

У взрослых ИМТ является абсолютным критерием - это соотношение веса к росту в метрах квадратных. Тут все просто: до 18,5 кг на кв.м - это дефицит массы тела, от 18,5 до 24,9 – норма, от 25 до 29,9 – избыточная, а выше – уже ожирение. Другая формула, она же и самый простой способ определить наличие лишнего веса: рост минус 100. То есть, при росте в 160 см оптимальный вес – 60 кг.

А это напрямую зависит от питания – как минимум три приема пищи в сутки, контроль объема и питательности блюд. Главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева подчеркивает, что от любимых продуктов не нужно отказываться, важно лишь пересмотреть этот список и отрегулировать водный баланс. Отказы могут привезти к срывам и возврату килограммов.

"Сахар, который мы добавляем при приготовлении пищи в чай, кофе, дополнительные сладости нужно минимизировать. Фрукты, овощи тоже содержат сахар, но там помимо него есть пищевые волокна, полезные вещества. В конфетах же только жир и сахар – пользы ноль", - уточнила диетолог.

Вторая группа не полезных продуктов – это свинина, копчености, переработанное мясо - колбасы, сосиски. В них много жира, но пользы опять же почти нет. Стоит выбрать вместо них запеченное мясо, курицу, индейку.

Вода активирует обмен веществ, поэтому 30 мл на кг массы тела в сутки воды нужно употреблять. Причем это не морсы и чаи. Это просто вода.

Важно помнить и закон сохранения энергии: если человек расходует энергии больше, чем получает, то он не может полнеть. Если что-то не получается, значит, есть ошибка. Найти ее поможет врач, напомнила Елена Дороднева.