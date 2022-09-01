Подростки-близнецы без прав катались на мотоциклах в Нижней Тавде

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

15-летних близнецов-мотоциклистов без водительских прав остановили инспекторы ДПС в с. Нижняя Тавда, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подростки взяли мотоциклы покататься, пока их родители гуляли на свадьбе. Мотоциклы отправили на спецстоянку, информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

Еще один 16-летний мотоциклист задержан за езду без прав и привлечен к административной ответственности в Нижней Тавде. Информация тоже направлена в ПДН.

В обоих случаях родители отрицают, что знали о поездках детей на мотоциклах. В 2022 году 19 мотоциклистов, не достигших 16 лет, стали участниками ДТП и получили травмы.