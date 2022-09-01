В Тюмени пять героев фильма "Мы просто шутим" расскажут о школьном буллинге 14 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера документального фильма о буллинге "Мы просто шутим" пройдет в кинотеатре "Синема парк" 14 сентября в Тюмени. В картине пять тюменцев поделятся своими историями, расскажут об опыте столкновения с этой проблемой, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер проекта Максим Федоров.

"Проблема актуальная. Ты видишь новости, статистику, опросы. Ты вспоминаешь школьные годы и понимаешь, что проблема была всегда. И если ты не становился жертвой, то был свидетелем. Так и появилась идея создать фильм и рассказать людям о проблеме", - сказал Максим.

Помимо личных историй героев, зритель услышит экспертное мнение. Комментариями поделятся руководитель проекта "Папы против травли" Максим Шереметьев, практикующий психолог Ирина Русяева, директор средней школы №94 Светлана Колчанова. Они расскажут о борьбе с явлением, о методах профилактики. После просмотра фильма зрители смогут пообщаться с героями картины, с экспертами, с командой, которая работала над проектом.

Напомним, премьера фильма пройдет по адресу: ул. Максима Горького 70. Начало в 19 часов. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Юлия Карандашева