На Ямале не осталось долгостроев

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Системный подход к решению вопросов обманутых дольщиков позволил ЯНАО полностью разобраться с проблемными объектами. Ямал стал вторым, после Тюменской области, регионом, который выполнил поручение главы государства. Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании в 12 сентября, сообщает пресс-служба.

Из Единого реестра проблемных объектов исключен долгострой в Тарко-Сале. 31 августа было получено разрешение на ввод многоквартирного жилого дома на ул. Республики.

"Системный подход к решению вопросов обманутых дольщиков позволил региону полностью разобраться с проблемными объектами. Ямал стал вторым, после Тюменской области, регионом, который выполнил поручение главы государства: теперь здесь больше нет долгостроев. Но основная работа впереди. Нужно не допустить появления новых проблемных объектов. Для этого необходим постоянный контроль за ходом строительства и оперативная реакция на возникающие трудности", – подчеркнул Владимир Якушев.

На 12 сентября в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) УрФО значатся 62 объекта, в том числе 48 жилых, по которым с гражданами заключены договоры долевого участия. Это менее половины от числа строек, которые числились в реестре на начало 2022 года в регионах УФО. Регионы продолжают активную работу по восстановлению прав дольщиков. Так, в Курганской области получено разрешение на строительство последнего объекта из ЕРПО.