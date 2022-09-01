Папам Тюмени предлагают поучаствовать в фотопроекте

| Фото: сообщество "Мультицентр "Моя территория" | Ишим" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Мультицентр "Моя территория" | Ишим" во ВКонтакте (архив)

Фотопроект "Папа в кадре", героями которого станут папы со своими детьми, стартовал в Тюмени. На его реализацию тюменка Дарья Шереметьева выиграла от Росмолодежи грант в размере 99 тыс. рублей.

"Когда я обучилась на фотографа, то задумалась о том, что очень важно делать семейные снимки. Работая летом инструктором по лучным боям и проводя мастер-классы по стрельбе для детей, обратила внимание, что в основном с ними ходят и помогают мамы. Поэтому у меня в голове возникла мысль сделать такой фотопроект, популяризировать ответственное отцовство на территории региона", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" автор инициативы.

На конкурс принимаются снимки любого жанра, главное, они сюжетно должны отображать роль отца в жизни ребенка. Это может быть совместная прогулка, занятие, досуг. На фото могут быть изображены только родитель и его ребенок.

Определит призеров конкурсная комиссия. Работы тюменцев распечатают на холстах и разместят на выставке, которая пройдет в ТРЦ "Остров" с 16 октября по 13 ноября.

"В группе торгового центра во ВКонтакте мы запустим зрительское голосование, где выявим победителя. Ему вручим подарок, а всем участникам выставки – дипломы. Основные средства гранта как раз направим на изготовление холстов и торжественное награждение", - добавила Дарья Шереметьева.

Прислать работы можно на электронную почту papavkadre@mail.ru до 2 октября. Подробную информацию о проекте разместят в группе "База героев" во ВКонтакте.

Напомним, на первом конкурсе Росмолодежи "Микрогранты" тюменцы выиграли более 400 тыс. рублей.

Виктория Макарова