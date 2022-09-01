Найденных в подъезде тюменской многоэтажки бездомных увезли в центр "Милосердие"

| Фото: из архива центра "Милосердие" | Фото: из архива центра "Милосердие"

Мужчина и женщина без определенного места жительства, найденные в одном из подъездов ЖК "Кристалл", согласились разместиться в социальном центре "Милосердие", сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

Ранее в ряде СМИ сообщали, что жители ЖК "Кристалл" написали несколько жалоб из-за того, что бездомные поселились в подъездах домов.

Вместе с участковым полиции специалисты службы "Социальный экспресс" выехали в ЖК "Кристалл" 12 сентября. "Мужчина и женщина согласились разместиться в социальном центре "Милосердие", сейчас с ними работают. Им будут предложены различные варианты социальной помощи, в том числе временное размещение, горячее питание, содействие в получении медицинского обслуживания, трудоустройстве, социальной реабилитации и так далее", – сообщили в департаменте социального развития.

Любая дальнейшая помощь может быть оказана только при согласии самого человека, отмечают в департаменте.

В течение лета 2022 года служба "Социальный экспресс" неоднократно выезжала в район ЖК "Кристалл", тогда лица без определенного места жительства не были обнаружены.

"Если вы стали очевидцем правонарушения, следует обратиться в правоохранительные органы по телефону 112 или 102, или в дежурную часть УМВД России по Тюмени – 291-600. Если человек нуждается в социальной помощи, в Тюмени можно обратиться в службу "Социальный экспресс" по телефону 62-65-62, в других районах и городах Тюменской области – в центры социального обслуживания населения", – сообщили в департаменте.