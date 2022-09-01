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Фигуранта дела о массовом отравлении метиловым спиртом осудили в Тюмени

Происшествия, 18:17 12 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36-летнему жителю Тюмени вынесли приговор по уголовному делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом. По решению суда мужчина проведет в исправительной колонии общего режима 4,5 года лишения свободы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

С 1 января по 31 августа 2021 года мужчина приобрел и организовал поставку из Екатеринбурга в Тюменскую область немаркированной спиртосодержащей продукции, не отвечающую требованиям безопасности. Для поиска покупателей в областном центре он подключил своего знакомого – в отношении него уголовное дело находится на рассмотрении в суде. С 31 декабря 2021 года фигурант реализовал контрафакт, содержащий метиловый спирт, в торговые точки Тюмени.

Умерли десять человек, которые ранее приобрели контрафактную алкогольную продукцию в продуктовых магазинах и торговых павильонах.

Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Кроме того, виновный оштрафован на 932 тыс. рублей. Также удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 тыс. рублей.

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# исправительная колония , СУ СК РФ по Тюменской области , штраф

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