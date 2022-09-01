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Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УФО

Губернатор, 09:18 13 сентября 2022

agroprom-ural.ru | Фото: agroprom-ural.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Екатеринбурге. Он примет участие в X межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Глава региона посетит презентацию достижений областного АПК и поучаствует в работе Совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе. Участники подведут предварительные итоги уборочной кампании, обсудят перспективы развития сельского хозяйства в регионах Уральского федерального округа и обеспечения продовольственной безопасности.

В выставке АПК УФО тюменскую делегацию представят 30 сельхозпредприятий, научно-исследовательских институтов, аграрного университета и фермеры.

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# Александр Моор , АПК

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