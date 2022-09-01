Как не попасться на уловки мошенников – советы оператора сотовой связи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы, как не попасться на уловки аферистов, подготовил сотовый оператор Билайн. По данным МВД России, самыми популярными остаются мошенничества по телефону или с помощью Интернета, с попытками узнать данные его банковских карт сталкивался каждый десятый россиянин.

Требование выкупа по телефону

Звонок происходит с незнакомого номера, мошенник представляется родственником или другом. Взволнованным голосом он сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвиняется в серьезном преступлении (например, ДТП, хранение наркотиков и пр.). К разговору может подключиться "сотрудник органов", который готов помочь с решением проблемы, и называет сумму.

Как действовать: самое главное – успокоиться и прервать разговор. Помните, если незнакомый человек звонит и предлагает привезти деньги по адресу или перевести их на счет – это обманщик. Свяжитесь с близким, от лица которого поступил звонок. В случае, если разговор ведет "сотрудник органов", уточните отделение и срочно набирайте 102, 112.

SMS о помощи

С неизвестного номера приходит смс с просьбой о помощи: "У меня большие проблемы, скинь 500 рублей на этот номер. Не звони, перезвоню сам". Для убедительности может быть добавлено "мам", "пап". Перезвонив по номеру телефона, абонент попадет на линию удержания, а после отключения со счета автоматически будет списана сумма. Существуют сервисы с платным звонком, мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

Как действовать: всегда помнить о том, что реагировать на смс с незнакомых номеров нельзя. Расскажите детям и пожилым родственникам о таком виде мошенничества.

Вирус

Абоненту приходит сообщение: "Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...". После перехода по ссылке со счета происходит списание средств. Кроме того, SMS могут приходить при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании контента с просьбой отправить 1 для подтверждения, 0 – для отказа.

Как действовать: игнорировать и помнить про то, что перезванивать по телефонному номеру нельзя.

Победа в лотерее

Поступает звонок от "ведущего радиостанции", он поздравляет абонента с победой в лотерее, организованной радиостанцией и мобильным оператором. Когда "победитель" связывается с призовым отделом, его просят предоставить данные банковской карты и заплатить налог на доход физических лиц.

Как действовать: данные банковских карт не следует сообщать никому по телефону.

Код от оператора

Абоненту поступает звонок или приходит сообщение от оператора мобильной связи с предложением подключить новую выгодную услугу, поменять тариф, дополнительно защититься от спама и мошенников или поучаствовать в акции. Необходимо под диктовку набрать код или слово – услуга будет подключена автоматически. На самом деле, автоматически снимется лишь сумма со счета, а код – это комбинация для мобильного перевода.

Как действовать: использовать официальный сайт своего оператора, мобильное приложение и горячую линию для уточнения всей информации о сервисах и услугах операторов и помнить, что любая упрощенная процедура изменения тарифных планов выглядит подозрительно.