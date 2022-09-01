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Тюменца с мефедроном задержали при проверке документов

Происшествия, 14:19 13 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

48-летнего жителя Тюмени с мефедроном задержали сотрудники ППС на ул. Тимофея Чаркова в областной столице.

Автомобилиста остановили для проверки документов. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина заметно нервничал и волновался, его решили досмотреть. В присутствии понятых полицейские изъяли у водителя сверток. Экспертиза подтвердила: изъятое – мефедрон массой около двух граммов. Задержанный заявил, что наркотик хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит лишение свободы на три года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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# наркотики , полиция

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