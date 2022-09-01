Владимир Якушев вручил награды тюменским аграриям

| Фото: Telegram-канал "Тюменский аграрий" | Фото: Telegram-канал "Тюменский аграрий"

Благодарственные письма за вклад в развитие агропромышленного комплекса вручил тюменским предпринимателям полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Награждение состоялось на открытии межрегиональной агропромышленной выставки "Агропром Урал" в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий".

Благодарности получили директор сыроварни "Сырник" Ирина Катерушина, директор кондитерской фабрики "Квартет" Игорь Либерман, генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Владимир Якушев поблагодарил предпринимателей за труд и пожелал дальнейших успехов в работе.