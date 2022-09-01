  • 13 сентября 202213.09.2022вторник
  • USD60,4568
    EUR61,3127
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Якушев вручил награды тюменским аграриям

Общество, 13:57 13 сентября 2022

Telegram-канал "Тюменский аграрий" | Фото: Telegram-канал "Тюменский аграрий"

Благодарственные письма за вклад в развитие агропромышленного комплекса вручил тюменским предпринимателям полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Награждение состоялось на открытии межрегиональной агропромышленной выставки "Агропром Урал" в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий".

Благодарности получили директор сыроварни "Сырник" Ирина Катерушина, директор кондитерской фабрики "Квартет" Игорь Либерман, генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Владимир Якушев поблагодарил предпринимателей за труд и пожелал дальнейших успехов в работе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Якушев , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 13.09.202284 котельных в Казанском районе готовы к отопительному сезону
15:37 13.09.2022Зарина Догузова считает стенд Тюменской области на выставке "ОТДЫХ Leisure" самым креативным
15:14 13.09.2022Гостям форума-выставки "ОТДЫХ Leisure" делают татуировки с соболем и слоганами Visit Tyumen
15:03 13.09.2022В Тюменской области врачи выявили 970 случаев COVID-19 за сутки