Более 130 работ представят на выставке тюменского художника Александра Новика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 130 живописных полотен и графических листов включит в себя персональная выставка художника Александра Новика, которая откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 сентября в 16 часов, сообщают организаторы.

"Произведения наполнены музыкальным звучанием цвета, построенного на нюансах определенной цветовой гаммы, гармоничным взаимодействием пятен на плоскости, обозначены тонким чувством живописной фактуры, особенным художественным ритмом", — рассказали в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

В день открытия вход бесплатный. В остальные дни стоимость билета - 200 рублей. Возрастное ограничение: 12+.